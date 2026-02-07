Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Ram Ratna Wires consolidated net profit rises 90.33% in the December 2025 quarter

Ram Ratna Wires consolidated net profit rises 90.33% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 07 2026 | 9:06 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 43.80% to Rs 1277.94 crore

Net profit of Ram Ratna Wires rose 90.33% to Rs 31.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.44 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 43.80% to Rs 1277.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 888.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1277.94888.67 44 OPM %5.524.31 -PBDT54.3228.66 90 PBT45.9823.35 97 NP31.2916.44 90

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Stanrose Mafatlal Investment & Finance reports consolidated net loss of Rs 0.88 crore in the December 2025 quarter

Balmer Lawrie & Company consolidated net profit rises 3.30% in the December 2025 quarter

JK Tyre & Industries consolidated net profit rises 294.96% in the December 2025 quarter

Delta Industrial Resources reports standalone net profit of Rs 0.08 crore in the December 2025 quarter

Smart Finsec standalone net profit rises 6.67% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 07 2026 | 9:06 AM IST

Explore News

Next Story