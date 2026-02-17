Home / Markets / Capital Market News / Rare Asset Reconstruction standalone net profit rises 331.40% in the December 2025 quarter

Rare Asset Reconstruction standalone net profit rises 331.40% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 17 2026 | 9:09 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 122.46% to Rs 39.71 crore

Net profit of Rare Asset Reconstruction rose 331.40% to Rs 3.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.86 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 122.46% to Rs 39.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.85 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales39.7117.85 122 OPM %36.2451.48 -PBDT3.881.19 226 PBT3.831.15 233 NP3.710.86 331

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Jorabat Shillong Expressway reports standalone net loss of Rs 3.12 crore in the December 2025 quarter

Vishwaraj Sugar Industries reports standalone net loss of Rs 6.71 crore in the December 2025 quarter

Vishal Fabrics standalone net profit rises 1.30% in the December 2025 quarter

VMS Industries standalone net profit declines 23.53% in the December 2025 quarter

India Infrastructure Finance Company standalone net profit declines 13.73% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 17 2026 | 9:09 AM IST

Explore News

Next Story