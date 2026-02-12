Remsons Industries consolidated net profit rises 28.64% in the December 2025 quarter

Sales rise 20.00% to Rs 123.10 croreNet profit of Remsons Industries rose 28.64% to Rs 5.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.98 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 20.00% to Rs 123.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 102.58 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales123.10102.58 20 OPM %11.9112.08 -PBDT13.3110.89 22 PBT8.897.14 25 NP5.123.98 29
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content