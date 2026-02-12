Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Remsons Industries consolidated net profit rises 28.64% in the December 2025 quarter

Remsons Industries consolidated net profit rises 28.64% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 2:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 20.00% to Rs 123.10 crore

Net profit of Remsons Industries rose 28.64% to Rs 5.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.98 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 20.00% to Rs 123.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 102.58 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales123.10102.58 20 OPM %11.9112.08 -PBDT13.3110.89 22 PBT8.897.14 25 NP5.123.98 29

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Daulat Securities reports standalone net profit of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

Hindalco updates on Novelis Oswego plant fire; estimates $1.3-1.6 bn cash flow impact

Jupiter Wagons slides as Q3 PAT slumps 35% YoY to Rs 63 cr

REC Ltd down for fifth straight session

IDFC First Bank Ltd eases for fifth straight session

First Published: Feb 12 2026 | 2:51 PM IST

Explore News

Next Story