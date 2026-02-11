Rishi Techtex standalone net profit rises 48.39% in the December 2025 quarter

Sales rise 10.35% to Rs 34.75 croreNet profit of Rishi Techtex rose 48.39% to Rs 0.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.31 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.35% to Rs 34.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.49 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales34.7531.49 10 OPM %5.735.94 -PBDT1.471.31 12 PBT0.670.56 20 NP0.460.31 48
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content