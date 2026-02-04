Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Rubicon Research consolidated net profit rises 91.23% in the December 2025 quarter

Rubicon Research consolidated net profit rises 91.23% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 04 2026 | 9:07 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 51.73% to Rs 475.53 crore

Net profit of Rubicon Research rose 91.23% to Rs 72.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 38.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 51.73% to Rs 475.53 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 313.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales475.53313.40 52 OPM %22.7422.30 -PBDT102.1462.57 63 PBT90.5953.15 70 NP72.8038.07 91

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Bajaj Finance consolidated net profit declines 6.33% in the December 2025 quarter

Lee & Nee Software (Exports) consolidated net profit declines 42.11% in the December 2025 quarter

Yogi Infra Projects reports consolidated net loss of Rs 5.66 crore in the December 2025 quarter

JK Lakshmi Cement consolidated net profit declines 24.04% in the December 2025 quarter

NMDC Steel reports standalone net loss of Rs 243.97 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 04 2026 | 9:07 AM IST

Explore News

Next Story