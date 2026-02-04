Associate Sponsors

Lee & Nee Software (Exports) consolidated net profit declines 42.11% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 04 2026 | 9:07 AM IST
Sales decline 13.13% to Rs 2.78 crore

Net profit of Lee & Nee Software (Exports) declined 42.11% to Rs 0.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 13.13% to Rs 2.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.20 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.783.20 -13 OPM %-2.52-3.75 -PBDT0.180.28 -36 PBT0.150.24 -38 NP0.110.19 -42

First Published: Feb 04 2026 | 9:07 AM IST

