Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Bajaj Finance consolidated net profit declines 6.33% in the December 2025 quarter

Bajaj Finance consolidated net profit declines 6.33% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 04 2026 | 9:07 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 18.44% to Rs 20884.03 crore

Net profit of Bajaj Finance declined 6.33% to Rs 3977.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4246.54 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.44% to Rs 20884.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17632.98 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales20884.0317632.98 18 OPM %63.5770.00 -PBDT5940.235984.55 -1 PBT5696.325765.42 -1 NP3977.854246.54 -6

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Lee & Nee Software (Exports) consolidated net profit declines 42.11% in the December 2025 quarter

Yogi Infra Projects reports consolidated net loss of Rs 5.66 crore in the December 2025 quarter

JK Lakshmi Cement consolidated net profit declines 24.04% in the December 2025 quarter

NMDC Steel reports standalone net loss of Rs 243.97 crore in the December 2025 quarter

Ultracab (India) standalone net profit declines 61.48% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 04 2026 | 9:07 AM IST

Explore News

Next Story