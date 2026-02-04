Bajaj Finance consolidated net profit declines 6.33% in the December 2025 quarter

Sales rise 18.44% to Rs 20884.03 croreNet profit of Bajaj Finance declined 6.33% to Rs 3977.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4246.54 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 18.44% to Rs 20884.03 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17632.98 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales20884.0317632.98 18 OPM %63.5770.00 -PBDT5940.235984.55 -1 PBT5696.325765.42 -1 NP3977.854246.54 -6
