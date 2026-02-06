Sanathan Textiles reports consolidated net loss of Rs 4.77 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 45.15% to Rs 1078.67 croreNet loss of Sanathan Textiles reported to Rs 4.77 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 34.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 45.15% to Rs 1078.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 743.13 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1078.67743.13 45 OPM %5.307.87 -PBDT25.6258.69 -56 PBT-5.0947.00 PL NP-4.7734.17 PL
