Sonata Software consolidated net profit declines 0.62% in the December 2025 quarter

Sales rise 8.36% to Rs 3080.58 croreNet profit of Sonata Software declined 0.62% to Rs 104.36 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 105.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.36% to Rs 3080.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2842.79 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3080.582842.79 8 OPM %6.505.75 -PBDT198.61169.09 17 PBT172.07136.82 26 NP104.36105.01 -1
