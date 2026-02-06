Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / SBC Exports consolidated net profit rises 206.01% in the December 2025 quarter

SBC Exports consolidated net profit rises 206.01% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 9:07 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 44.99% to Rs 104.45 crore

Net profit of SBC Exports rose 206.01% to Rs 11.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.66 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 44.99% to Rs 104.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 72.04 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales104.4572.04 45 OPM %11.312.55 -PBDT11.694.09 186 PBT11.203.66 206 NP11.203.66 206

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

HPL Electric & Power consolidated net profit rises 7.58% in the December 2025 quarter

Vidya Wires consolidated net profit rises 46.58% in the December 2025 quarter

Va Tech Wabag consolidated net profit rises 30.63% in the December 2025 quarter

ABans Enterprises consolidated net profit declines 52.52% in the December 2025 quarter

Life Insurance Corporation of India consolidated net profit rises 17.46% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 06 2026 | 9:07 AM IST

Explore News

Next Story