ABans Enterprises consolidated net profit declines 52.52% in the December 2025 quarter

Sales rise 384.83% to Rs 3456.52 croreNet profit of ABans Enterprises declined 52.52% to Rs 2.36 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.97 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 384.83% to Rs 3456.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 712.94 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3456.52712.94 385 OPM %-0.590.77 -PBDT-14.103.37 PL PBT-14.982.83 PL NP2.364.97 -53
