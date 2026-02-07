Sharda Motor Industries consolidated net profit rises 7.83% in the December 2025 quarter

Sales rise 27.76% to Rs 881.55 croreNet profit of Sharda Motor Industries rose 7.83% to Rs 81.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 75.44 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 27.76% to Rs 881.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 689.99 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales881.55689.99 28 OPM %12.0713.70 -PBDT128.56115.57 11 PBT111.64100.77 11 NP81.3575.44 8
