Sharda Motor Industries consolidated net profit rises 7.83% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 07 2026 | 9:11 AM IST
Sales rise 27.76% to Rs 881.55 crore

Net profit of Sharda Motor Industries rose 7.83% to Rs 81.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 75.44 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 27.76% to Rs 881.55 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 689.99 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales881.55689.99 28 OPM %12.0713.70 -PBDT128.56115.57 11 PBT111.64100.77 11 NP81.3575.44 8

First Published: Feb 07 2026 | 9:11 AM IST

