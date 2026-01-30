Greenlam Industries reports consolidated net loss of Rs 0.17 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 17.33% to Rs 706.37 croreNet loss of Greenlam Industries reported to Rs 0.17 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 12.71 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.33% to Rs 706.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 602.04 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales706.37602.04 17 OPM %9.6610.55 -PBDT47.4748.60 -2 PBT11.7421.33 -45 NP-0.1712.71 PL
