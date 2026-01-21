Dr Reddy's Laboratories consolidated net profit declines 14.42% in the December 2025 quarter

Sales rise 4.41% to Rs 8727.00 croreNet profit of Dr Reddy's Laboratories declined 14.42% to Rs 1209.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1413.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.41% to Rs 8727.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8358.60 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8727.008358.60 4 OPM %21.6327.19 -PBDT2064.202345.70 -12 PBT1543.201874.30 -18 NP1209.901413.70 -14
