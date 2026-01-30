Sicagen India consolidated net profit rises 17.38% in the December 2025 quarter

Sales rise 25.89% to Rs 264.27 croreNet profit of Sicagen India rose 17.38% to Rs 4.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 25.89% to Rs 264.27 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 209.92 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales264.27209.92 26 OPM %3.513.28 -PBDT9.595.76 66 PBT7.223.37 114 NP4.934.20 17
