Gujarat Containers standalone net profit declines 8.64% in the December 2025 quarter

Sales rise 1.34% to Rs 37.02 croreNet profit of Gujarat Containers declined 8.64% to Rs 2.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.34% to Rs 37.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 36.53 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales37.0236.53 1 OPM %9.1610.51 -PBDT3.163.37 -6 PBT2.682.89 -7 NP2.012.20 -9
