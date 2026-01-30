Exide Industries consolidated net profit rises 23.72% in the December 2025 quarter

Sales rise 4.58% to Rs 4200.59 croreNet profit of Exide Industries rose 23.72% to Rs 194.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 156.81 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.58% to Rs 4200.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4016.72 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4200.594016.72 5 OPM %10.7610.57 -PBDT442.83383.05 16 PBT293.50238.02 23 NP194.01156.81 24
