Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Dr Lal Pathlabs consolidated net profit declines 6.41% in the December 2025 quarter

Dr Lal Pathlabs consolidated net profit declines 6.41% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 30 2026 | 2:05 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 10.57% to Rs 659.80 crore

Net profit of Dr Lal Pathlabs declined 6.41% to Rs 90.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 96.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.57% to Rs 659.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 596.70 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales659.80596.70 11 OPM %27.1725.81 -PBDT196.50173.80 13 PBT154.40138.30 12 NP90.5096.70 -6

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

NIIT consolidated net profit declines 70.52% in the December 2025 quarter

Asahi India Glass consolidated net profit declines 5.60% in the December 2025 quarter

Happiest Minds Technologies partners with IBSFINtech

RattanIndia Power consolidated net profit rises 1153.12% in the December 2025 quarter

Strides Pharma Science consolidated net profit rises 129.80% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 30 2026 | 2:05 PM IST

Explore News

Next Story