Home / Markets / Capital Market News / Sinnar Bidi Udyog reports consolidated net loss of Rs 0.07 crore in the December 2025 quarter

Sinnar Bidi Udyog reports consolidated net loss of Rs 0.07 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 17 2026 | 9:09 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 39.86% to Rs 0.89 crore

Net loss of Sinnar Bidi Udyog reported to Rs 0.07 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 39.86% to Rs 0.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.48 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.891.48 -40 OPM %-10.113.38 -PBDT-0.080.05 PL PBT-0.080.05 PL NP-0.070.07 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Voler Car standalone net profit declines 18.99% in the December 2025 quarter

Rare Asset Reconstruction standalone net profit rises 331.40% in the December 2025 quarter

Jorabat Shillong Expressway reports standalone net loss of Rs 3.12 crore in the December 2025 quarter

Vishwaraj Sugar Industries reports standalone net loss of Rs 6.71 crore in the December 2025 quarter

Vishal Fabrics standalone net profit rises 1.30% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 17 2026 | 9:09 AM IST

Explore News

Next Story