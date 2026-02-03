Associate Sponsors

SMC Global Securities consolidated net profit declines 30.03% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 03 2026 | 9:07 AM IST
Sales rise 8.63% to Rs 494.78 crore

Net profit of SMC Global Securities declined 30.03% to Rs 30.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 43.65 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.63% to Rs 494.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 455.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales494.78455.47 9 OPM %20.6424.58 -PBDT46.1163.27 -27 PBT39.0355.80 -30 NP30.5443.65 -30

First Published: Feb 03 2026 | 9:07 AM IST

