Star Health & Allied Insurance Company standalone net profit declines 40.40% in the December 2025 quarter

Sales rise 11.86% to Rs 4250.44 croreNet profit of Star Health & Allied Insurance Company declined 40.40% to Rs 128.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 215.14 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.86% to Rs 4250.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3799.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales4250.443799.68 12 OPM %4.047.51 -PBDT173.42286.96 -40 PBT173.42286.96 -40 NP128.22215.14 -40
