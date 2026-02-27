Sterling Tools consolidated net profit declines 88.53% in the December 2025 quarter

Sales decline 21.09% to Rs 205.85 croreNet profit of Sterling Tools declined 88.53% to Rs 1.56 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.60 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 21.09% to Rs 205.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 260.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales205.85260.88 -21 OPM %10.9610.28 -PBDT23.0326.21 -12 PBT13.0417.76 -27 NP1.5613.60 -89
