Strides Pharma Science consolidated net profit rises 129.80% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.55% to Rs 1194.65 croreNet profit of Strides Pharma Science rose 129.80% to Rs 202.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 87.95 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.55% to Rs 1194.65 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1153.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1194.651153.67 4 OPM %19.7518.23 -PBDT299.40164.70 82 PBT248.78116.28 114 NP202.1187.95 130
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content