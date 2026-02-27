Supreme Commercial Enterprises consolidated net profit declines 12.50% in the December 2025 quarter

Sales decline 10.74% to Rs 2.41 croreNet profit of Supreme Commercial Enterprises declined 12.50% to Rs 0.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.16 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 10.74% to Rs 2.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.70 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.412.70 -11 OPM %8.717.78 -PBDT0.210.21 0 PBT0.210.21 0 NP0.140.16 -13
