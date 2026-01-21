Home / Markets / Capital Market News / Shoppers Stop consolidated net profit declines 69.14% in the December 2025 quarter

Shoppers Stop consolidated net profit declines 69.14% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 21 2026 | 9:04 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 2.64% to Rs 1415.82 crore

Net profit of Shoppers Stop declined 69.14% to Rs 16.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 52.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.64% to Rs 1415.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1379.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1415.821379.47 3 OPM %15.3917.82 -PBDT170.18202.87 -16 PBT37.3872.84 -49 NP16.1252.23 -69

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

BIGBLOC Construction consolidated net profit declines 15.14% in the December 2025 quarter

DCM Shriram consolidated net profit declines 19.09% in the December 2025 quarter

Roselabs Finance reports standalone net loss of Rs 0.04 crore in the December 2025 quarter

Stock Alert: AU SFB, Persistent Systems, Vikram Solar, IndiaMART, Cyient DLM

GIFT Nifty indicates green opening for key indices; gold hits fresh record high of $4,813/ounce

First Published: Jan 21 2026 | 9:04 AM IST

Explore News

Next Story