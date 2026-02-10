Supriya Lifescience standalone net profit rises 6.20% in the December 2025 quarter

Sales rise 11.20% to Rs 206.44 croreNet profit of Supriya Lifescience rose 6.20% to Rs 49.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 46.78 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.20% to Rs 206.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 185.65 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales206.44185.65 11 OPM %34.9235.52 -PBDT74.2067.54 10 PBT67.3862.58 8 NP49.6846.78 6
