SW Investments standalone net profit rises 20.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 50.00% to Rs 0.12 croreNet profit of SW Investments rose 20.00% to Rs 0.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 50.00% to Rs 0.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.08 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.120.08 50 OPM %66.6762.50 -PBDT0.080.07 14 PBT0.080.07 14 NP0.060.05 20
