Tata Communications consolidated net profit rises 54.81% in the December 2025 quarter

Sales rise 7.27% to Rs 6188.97 croreNet profit of Tata Communications rose 54.81% to Rs 365.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 235.96 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.27% to Rs 6188.97 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5769.56 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6188.975769.56 7 OPM %19.8420.47 -PBDT1285.971022.79 26 PBT534.69385.65 39 NP365.28235.96 55
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content