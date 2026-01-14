Home / Markets / Capital Market News / Tata Elxsi standalone net profit declines 45.28% in the December 2025 quarter

Tata Elxsi standalone net profit declines 45.28% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 14 2026 | 1:50 PM IST
Sales rise 1.52% to Rs 953.47 crore

Net profit of Tata Elxsi declined 45.28% to Rs 108.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 199.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.52% to Rs 953.47 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 939.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales953.47939.17 2 OPM %23.3126.26 -PBDT264.77281.82 -6 PBT241.96255.85 -5 NP108.89199.01 -45

