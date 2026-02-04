Team Lease Services consolidated net profit rises 46.75% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.14% to Rs 3012.95 croreNet profit of Team Lease Services rose 46.75% to Rs 41.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 28.43 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.14% to Rs 3012.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2921.27 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3012.952921.27 3 OPM %1.401.20 -PBDT62.8341.89 50 PBT49.0728.56 72 NP41.7228.43 47
