Indo National reports consolidated net loss of Rs 7.84 crore in the December 2025 quarter

Sales decline 12.60% to Rs 106.31 croreNet Loss of Indo National reported to Rs 7.84 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 12.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 12.60% to Rs 106.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 121.63 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales106.31121.63 -13 OPM %-6.42-9.18 -PBDT-5.14-9.49 46 PBT-8.46-12.39 32 NP-7.84-12.07 35
