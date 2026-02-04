Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Indo National reports consolidated net loss of Rs 7.84 crore in the December 2025 quarter

Indo National reports consolidated net loss of Rs 7.84 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 04 2026 | 5:20 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 12.60% to Rs 106.31 crore

Net Loss of Indo National reported to Rs 7.84 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 12.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 12.60% to Rs 106.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 121.63 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales106.31121.63 -13 OPM %-6.42-9.18 -PBDT-5.14-9.49 46 PBT-8.46-12.39 32 NP-7.84-12.07 35

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Bajaj Holdings & Investment consolidated net profit rises 15.32% in the December 2025 quarter

Sustainable Energy Infra Trust consolidated net profit declines 23.46% in the December 2025 quarter

Gloster reports consolidated net loss of Rs 0.74 crore in the December 2025 quarter

Oriental Rail Infrastructure consolidated net profit rises 83.78% in the December 2025 quarter

Emami consolidated net profit rises 14.51% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 04 2026 | 5:20 PM IST

Explore News

Next Story