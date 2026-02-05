Texel Industries consolidated net profit rises 121.91% in the December 2025 quarter

Sales decline 36.71% to Rs 16.48 croreNet profit of Texel Industries rose 121.91% to Rs 3.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.78 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 36.71% to Rs 16.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 26.04 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.4826.04 -37 OPM %38.8316.86 -PBDT5.183.25 59 PBT3.781.79 111 NP3.951.78 122
