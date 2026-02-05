Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Texel Industries consolidated net profit rises 121.91% in the December 2025 quarter

Texel Industries consolidated net profit rises 121.91% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 05 2026 | 9:11 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 36.71% to Rs 16.48 crore

Net profit of Texel Industries rose 121.91% to Rs 3.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.78 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 36.71% to Rs 16.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 26.04 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.4826.04 -37 OPM %38.8316.86 -PBDT5.183.25 59 PBT3.781.79 111 NP3.951.78 122

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Zodiac Ventures consolidated net profit rises 45.45% in the December 2025 quarter

Transpek Industry consolidated net profit rises 1.88% in the December 2025 quarter

Cummins India consolidated net profit declines 12.96% in the December 2025 quarter

Force Motors consolidated net profit rises 252.19% in the December 2025 quarter

Saatvik Green Energy consolidated net profit rises 144.05% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 05 2026 | 9:11 AM IST

Explore News

Next Story