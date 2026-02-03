The Anup Engineering standalone net profit declines 21.20% in the December 2025 quarter

Sales rise 12.61% to Rs 192.57 croreNet profit of The Anup Engineering declined 21.20% to Rs 24.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.37 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.61% to Rs 192.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 171.01 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales192.57171.01 13 OPM %22.0723.61 -PBDT39.4140.24 -2 PBT32.5434.24 -5 NP24.7231.37 -21
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content