Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / The Anup Engineering standalone net profit declines 21.20% in the December 2025 quarter

The Anup Engineering standalone net profit declines 21.20% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 03 2026 | 6:05 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 12.61% to Rs 192.57 crore

Net profit of The Anup Engineering declined 21.20% to Rs 24.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.37 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.61% to Rs 192.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 171.01 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales192.57171.01 13 OPM %22.0723.61 -PBDT39.4140.24 -2 PBT32.5434.24 -5 NP24.7231.37 -21

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Dynamic Industries reports standalone net profit of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

Jenburkt Pharmaceuticals standalone net profit declines 8.91% in the December 2025 quarter

Kedia Construction Company reports standalone net loss of Rs 0.01 crore in the December 2025 quarter

Amrutanjan Health Care standalone net profit rises 1.04% in the December 2025 quarter

China stocks gain, Shanghai Composite index rallies more than 1%

First Published: Feb 03 2026 | 6:05 PM IST

Explore News

Next Story