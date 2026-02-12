Associate Sponsors

Tiger Logistics (India) standalone net profit declines 29.45% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 5:52 PM IST
Sales decline 13.37% to Rs 139.02 crore

Net profit of Tiger Logistics (India) declined 29.45% to Rs 5.94 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 13.37% to Rs 139.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 160.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales139.02160.47 -13 OPM %5.456.09 -PBDT8.0611.48 -30 PBT7.8211.27 -31 NP5.948.42 -29

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

