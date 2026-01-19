Home / Markets / Capital Market News / Tips Music standalone net profit rises 32.62% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 19 2026 | 2:31 PM IST
Sales rise 21.40% to Rs 94.29 crore

Net profit of Tips Music rose 32.62% to Rs 58.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 44.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.40% to Rs 94.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 77.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales94.2977.67 21 OPM %79.0471.56 -PBDT79.2859.66 33 PBT78.6359.11 33 NP58.6644.23 33

First Published: Jan 19 2026 | 2:31 PM IST

