Tips Music standalone net profit rises 32.62% in the December 2025 quarter

Sales rise 21.40% to Rs 94.29 croreNet profit of Tips Music rose 32.62% to Rs 58.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 44.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.40% to Rs 94.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 77.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales94.2977.67 21 OPM %79.0471.56 -PBDT79.2859.66 33 PBT78.6359.11 33 NP58.6644.23 33
