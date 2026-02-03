Associate Sponsors

Paradeep Phosphates consolidated net profit declines 13.03% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 03 2026 | 9:06 AM IST
Sales rise 15.21% to Rs 5748.67 crore

Net profit of Paradeep Phosphates declined 13.03% to Rs 182.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 209.34 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.21% to Rs 5748.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4989.55 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5748.674989.55 15 OPM %8.228.78 -PBDT376.47377.17 0 PBT274.68289.19 -5 NP182.06209.34 -13

First Published: Feb 03 2026 | 9:06 AM IST

