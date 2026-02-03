Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Chalet Hotels consolidated net profit rises 28.54% in the December 2025 quarter

Chalet Hotels consolidated net profit rises 28.54% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 03 2026 | 9:06 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 27.06% to Rs 581.68 crore

Net profit of Chalet Hotels rose 28.54% to Rs 124.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 96.54 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 27.06% to Rs 581.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 457.79 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales581.68457.79 27 OPM %45.5744.71 -PBDT226.72166.06 37 PBT168.26118.35 42 NP124.0996.54 29

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Paradeep Phosphates consolidated net profit declines 13.03% in the December 2025 quarter

Shriram Pistons & Rings consolidated net profit rises 2.67% in the December 2025 quarter

Aarti Industries consolidated net profit rises 189.13% in the December 2025 quarter

Corona Remedies consolidated net profit declines 8.19% in the December 2025 quarter

eMudhra consolidated net profit rises 36.72% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 03 2026 | 9:06 AM IST

Explore News

Next Story