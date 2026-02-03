Artemis Medicare Services consolidated net profit rises 8.08% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.20% to Rs 272.35 croreNet profit of Artemis Medicare Services rose 8.08% to Rs 22.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.67 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.20% to Rs 272.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 232.39 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales272.35232.39 17 OPM %16.3616.12 -PBDT45.2838.26 18 PBT32.8426.81 22 NP22.3420.67 8
