Trigyn Technologies standalone net profit declines 83.90% in the December 2025 quarter

Sales rise 78.69% to Rs 62.79 croreNet profit of Trigyn Technologies declined 83.90% to Rs 1.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.26 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 78.69% to Rs 62.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 35.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales62.7935.14 79 OPM %8.90-11.21 -PBDT5.6111.22 -50 PBT5.0710.43 -51 NP1.338.26 -84
