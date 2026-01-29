Associate Sponsors

UFO Moviez India consolidated net profit declines 58.21% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 6:06 PM IST
Sales decline 5.28% to Rs 131.37 crore

Net profit of UFO Moviez India declined 58.21% to Rs 6.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.29 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 5.28% to Rs 131.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 138.69 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales131.37138.69 -5 OPM %15.5721.98 -PBDT19.9729.70 -33 PBT9.6119.96 -52 NP6.3915.29 -58

First Published: Jan 29 2026 | 6:06 PM IST

