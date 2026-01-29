Associate Sponsors

Dixon Technologies (India) consolidated net profit rises 67.80% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 6:06 PM IST
Sales rise 2.08% to Rs 10671.59 crore

Net profit of Dixon Technologies (India) rose 67.80% to Rs 287.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 171.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.08% to Rs 10671.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10453.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales10671.5910453.68 2 OPM %3.883.74 -PBDT510.72359.73 42 PBT411.69285.13 44 NP287.26171.19 68

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Jan 29 2026 | 6:06 PM IST

