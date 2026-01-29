Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / TD Power Systems consolidated net profit rises 25.35% in the December 2025 quarter

TD Power Systems consolidated net profit rises 25.35% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 6:06 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 26.36% to Rs 442.68 crore

Net profit of TD Power Systems rose 25.35% to Rs 56.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 44.93 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 26.36% to Rs 442.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 350.33 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales442.68350.33 26 OPM %18.1617.49 -PBDT84.0564.55 30 PBT78.2059.55 31 NP56.3244.93 25

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

REC consolidated net profit declines 0.59% in the December 2025 quarter

Cinevista reports consolidated net profit of Rs 3.52 crore in the December 2025 quarter

Nippon Life India Asset Management consolidated net profit rises 36.75% in the December 2025 quarter

Dabur India consolidated net profit rises 7.20% in the December 2025 quarter

IFCI reports consolidated net loss of Rs 15.24 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 29 2026 | 6:06 PM IST

Explore News

Next Story