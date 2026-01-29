Nippon Life India Asset Management consolidated net profit rises 36.75% in the December 2025 quarter

Sales rise 19.97% to Rs 705.28 croreNet profit of Nippon Life India Asset Management rose 36.75% to Rs 403.90 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 295.36 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.97% to Rs 705.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 587.89 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales705.28587.89 20 OPM %66.6665.61 -PBDT543.62399.45 36 PBT532.77391.71 36 NP403.90295.36 37
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content