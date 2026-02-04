Westlife Foodworld consolidated net profit declines 85.45% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.61% to Rs 667.22 croreNet profit of Westlife Foodworld declined 85.45% to Rs 1.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.61% to Rs 667.22 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 650.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales667.22650.24 3 OPM %14.6113.56 -PBDT67.9558.16 17 PBT11.706.49 80 NP1.027.01 -85
