Uno Minda consolidated net profit rises 18.95% in the December 2025 quarter

Sales rise 19.93% to Rs 5018.06 croreNet profit of Uno Minda rose 18.95% to Rs 276.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 232.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.93% to Rs 5018.06 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4183.99 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5018.064183.99 20 OPM %11.0310.92 -PBDT578.47458.62 26 PBT399.45300.99 33 NP276.63232.56 19
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content