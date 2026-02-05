Venus Pipes & Tubes standalone net profit rises 42.52% in the December 2025 quarter

Sales rise 28.27% to Rs 296.70 croreNet profit of Venus Pipes & Tubes rose 42.52% to Rs 25.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.97 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 28.27% to Rs 296.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 231.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales296.70231.30 28 OPM %16.4716.04 -PBDT41.0028.96 42 PBT34.8924.20 44 NP25.6117.97 43
