Usha Financial Services standalone net profit rises 44.84% in the December 2025 quarter

Sales rise 16.67% to Rs 19.18 croreNet profit of Usha Financial Services rose 44.84% to Rs 6.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.55 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.67% to Rs 19.18 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16.44 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales19.1816.44 17 OPM %81.6578.53 -PBDT9.666.09 59 PBT9.266.01 54 NP6.594.55 45
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content