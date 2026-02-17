Vadilal Industries reports consolidated net loss of Rs 0.16 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 16.76% to Rs 238.02 croreNet loss of Vadilal Industries reported to Rs 0.16 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 11.93 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.76% to Rs 238.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 203.85 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales238.02203.85 17 OPM %4.4712.53 -PBDT11.7026.95 -57 PBT-0.0617.41 PL NP-0.1611.93 PL
