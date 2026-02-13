Associate Sponsors

Valson Industries standalone net profit rises 128.57% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 5:53 PM IST
Sales decline 27.47% to Rs 27.11 crore

Net profit of Valson Industries rose 128.57% to Rs 0.16 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 27.47% to Rs 27.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 37.38 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales27.1137.38 -27 OPM %3.652.62 -PBDT0.800.73 10 PBT0.170.08 113 NP0.160.07 129

First Published: Feb 13 2026 | 5:53 PM IST

