Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Vedanta consolidated net profit rises 60.98% in the December 2025 quarter

Vedanta consolidated net profit rises 60.98% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 5:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 37.25% to Rs 22979.00 crore

Net profit of Vedanta rose 60.98% to Rs 5710.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3547.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 37.25% to Rs 22979.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16742.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales22979.0016742.00 37 OPM %29.8829.94 -PBDT6369.004279.00 49 PBT4945.003041.00 63 NP5710.003547.00 61

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Shree Ganesh Biotech India standalone net profit declines 58.44% in the December 2025 quarter

Alacrity Securities standalone net profit declines 69.43% in the December 2025 quarter

Sungold Capital standalone net profit rises 300.00% in the December 2025 quarter

Fynx Capital reports standalone net loss of Rs 0.82 crore in the December 2025 quarter

SBI Card Q3 PAT up 45%; balance sheet size rises to ₹67,365 crore

First Published: Jan 29 2026 | 5:32 PM IST

Explore News

Next Story